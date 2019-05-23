الغضبان: حقل غرب القرنة يعمل بطاقته الانتاجية الطبيعية دون مشاكل

وقال الغضبان في حديث لـ الخليج 365، إن "انسحاب موظفي شركة اكسون موبيل الامريكية من حقل غرب القرنة/1 هو انسحاب غير مبرر وهو جزئي"، مبينا ان "لدينا من الكوادر العراقية الكافية والقادرة على ادارة العمل في الحقل".
واضاف الغضبان، ان "الحقل يدار الان بطاقاته الانتاجية الطبيعية ودون اي مشاكل"، داعيا الشركة "للعودة وعدم الانسحاب واعادة النظر في موقفها وان يعود كادرها الى الحقل باقرب فرصة، لان لديها عقد مع الوزارة وهو ملزم بان تتواجد كوادر الشركة في الحقل وليس خارج الحقل او خارج حدود البلد".
وكانت شركة إكسون موبيل قد أجلت، السبت 18 ايار 2019، جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق ونقلتهم إلى دبي.
يشار إلى أن إنتاج حقل غرب القرنة /1 يصل إلى 440_490 ألف برميل يومياً من النفط الخام و 150_200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.
واضاف الغضبان، ان "الحقل يدار الان بطاقاته الانتاجية الطبيعية ودون اي مشاكل"، داعيا الشركة "للعودة وعدم الانسحاب واعادة النظر في موقفها وان يعود كادرها الى الحقل باقرب فرصة، لان لديها عقد مع الوزارة وهو ملزم بان تتواجد كوادر الشركة في الحقل وليس خارج الحقل او خارج حدود البلد".
وكانت شركة إكسون موبيل قد أجلت، السبت 18 ايار 2019، جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق ونقلتهم إلى دبي.
يشار إلى أن إنتاج حقل غرب القرنة /1 يصل إلى 440_490 ألف برميل يومياً من النفط الخام و 150_200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.
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