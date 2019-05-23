التربية: نتائج السادس ابتدائي ستعلنها كل مديرية على حدا

واضاف ان "اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻوﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺒﻌﺾ المراكز اﻟﺘﻲ ﻗﺎرﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﺘﻢ ارﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وارﺳﺎل ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وارﻗﺎﻣﻬﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ المواد اﻟﺪراﺳﻴﺔ".
واكد ﺣﺮﺑﻲ ان "اﻋــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰي"، لافتا الى ان "اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﺠﺰ ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺎﺗﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻋــﻼﻧــﻬــﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋن ﻃﺮﻳﻖ المديرية والمدرسة".
وتابع ان "اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ اي ﺧﺮق ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات وﺳﺎرت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ"، موضحا ان "ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ المتوسطة ﺗــﻤــﺖ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﺒﺎت ادﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـــﻘـــﺎرئ اﻻﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟﻠﺪﻓﺘﺮ الالكتروني اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮزاري، اذ ﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ الملاكات ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟـ 11 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ المقبل".
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