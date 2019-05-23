وهناك تمكن الأطباء من إزالة السهم وأوقفوا نزيف الدم، مما ساهم في إنقاذ حياة الرجل.
ولم يشر المصدر إلى الكيفية التي دخل بها السهم إلى جسم الرجل، وما إذا كان الأمر ناجما عن استهداف متعمد.
وقال الأطباء إن إزالة السهم من صدر الرجل كان نجاحا استثنائيا، بالنظر إلى حساسية المنطقة التي أصيب فيها، وكان من الوارد أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة رجل بأعجوبة... أصيب بسهم في قلبه وذهب إلى المستشفى “مشيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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