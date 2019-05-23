نجاة رجل بأعجوبة... أصيب بسهم في قلبه وذهب إلى المستشفى “مشيا”

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإنه الرجل الذي اخترق السهم جسمه وأصابه في منطقة القلب تحديدا، استطاع أن يسير على قدميه إلى المستشفى، بمدينة تورينو شمالي إيطاليا.

وهناك تمكن الأطباء من إزالة السهم وأوقفوا نزيف الدم، مما ساهم في إنقاذ حياة الرجل.



ولم يشر المصدر إلى الكيفية التي دخل بها السهم إلى جسم الرجل، وما إذا كان الأمر ناجما عن استهداف متعمد.

وقال الأطباء إن إزالة السهم من صدر الرجل كان نجاحا استثنائيا، بالنظر إلى حساسية المنطقة التي أصيب فيها، وكان من الوارد أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.