العبودي: تحالف البناء الكتلة الأكبر والمالكي والعامري ابرز المرشحين لرئاسته

وقال العبودي في حديث لبرنامج "حق الرد" الي تبثه الفضائية السومرية، "اتفق تماما بأن هناك مشكلة حقيقية بسبب نظامنا البرلماني، فانا شخصيا وحتى الحركة (عصائب اهل الحق) والكتلة (الفتح) تؤمن بأن النظام البرلماني لا يتناسب وبيئة الشعب العراقي".وأضاف العبودي، أن "النظام البرلماني سبب التلكؤ في العملية السياسية منذ 2003"، لافا الى أن "بعض المناطق في محافظات الجنوب منكوبة على مستوى الخدمات، وهناك تردي واضح في الخدمات"، مؤكدا أن "كل الحكومات التي جاءت لم تنصف أبناء الجنوب بالخدمات".

وبشأن رئاسة تحالف البناء، أشار العبودي، الى أن "تحالف البناء كما معروف هو الكتلة الاكثر عددا داخل مجلس النواب"، مشيرا الى أن"من الصعب اختيار رئيس لتحالف البناء في ظل وجود قيادات سياسية كبيرة، لكن هناك مرشحون كثر لرئاسة التحالف ابرزهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري".