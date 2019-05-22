عبد المهدي يعود الى بغداد

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عاد اليوم، الى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى الكويت".

وبحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

