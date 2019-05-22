شرطة الديوانية تعلن القبض على قاتل بعد وقت قصير من تنفيذ جريمته

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة تتمكن من إلقاء القبض على أحد مرتكبي جريمة مقتل مواطن في منطقة الوحدة بإطلاق النار عليه بعد وقت قصير على تنفيذ جريمته".

وأضافت القيادة، أن "مازالت التحقيقات جارية معه للتعرف على أسباب الحادثة".