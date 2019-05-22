عبد المهدي والصباح يبحثان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" أن "اللقاء حضره ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح".

وأضافت أن "الجانبين تبادلا العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".



وأوضحت الوكالة، أن "المباحثات تضمنت بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له وصل عصر اليوم الأربعاء، الى الكويت.