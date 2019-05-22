2019-05-22 | 19:53
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وقال إيمري في تصريحات نقلتها "فوتبول لندن" البريطانية: "تشيلسي فازوا بالعديد من الألقاب في السنوات القلية الماضية، والآن نريد تقليل الفرق معهم".
وأضاف: "نحن نريد الفوز باللقب، ونركز على ذلك، الأمور لن تكون سهلة في ظل غياب مخيتاريان، وأيضًا لن تتواجد أعداد كبيرة من جماهير آرسنال، لكننا نركز فقط على العودة باللقب".
وواصل: "لقد عملنا بشكل جيد للغاية في هذه المسابقة، وخاصًة أمام فالنسيا ونابولي، وتشيلسي كذلك لديهم دوافع كبيرة، لقد فازوا باللقب هذا من قِبل مُنذ بضع سنوات".
وتابع: "كل لحظة في كرة القدم هي تاريخ جديد، وكذلك المباريات، نحن نريد تحقيق الفوز وكتابة التاريخ، نحن نلعب باللاعبين الشباب في تلك المسابقة، واللعب في تلك البطولة، يمثل تحدي كبير، وهم يتحسنون مباراة تلو الأخرى".
وأنهى تصريحاته بالحديث عن مسعود أوزيل قائلًا: "نحن بحاجة لكل اللاعبين، هو يتمتع بخبرة كبيرة في أوروبا وكذلك منتخب بلاده، وهو يتدرب بشكل جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب آرسنال: نريد كتابة التاريخ بالفوز بالدوري الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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