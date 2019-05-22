اخبار العالم / اخبار العراق

رسمياً.. دورتموند يعلن ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-05-22 | 19:26

رسمياً.. دورتموند يعلن ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي

434 مشاهدة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، تعاقده رسمياً مع اللاعب جوليان براندت، جناح فريق باير ليفركوزن في سوق الانتقالات الصيفي.
وكان براندت قد خضع للفحص الطبي بالأمس في دورتموند، وأكمله صباح اليوم الأربعاء، ونجح في اجتيازه لينضم لأسود الفيستيفال.

وبحسب بيان النادي ذو الأصفر والأسود، فإن "صاحب الـ23 عامًا قد وقع على عقدًا مدته 5 سنوات، حتى 30 حزيران 2024".

Advertisements

وقال براندت: "أنا متحمس للغاية ومتفائل، أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني للانتقال لدورتموند هو خسارة اللقب في الجولات الأخيرة، هذا يعني أنّ هناك مجال للتحسّن وأنا متحمس للغاية، ومتفائل بإمكانية تطوري".

ولم يكشف بيان وصيف البوندزليجا عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أوضحت أنّ "براندت كلف خزائن دورتموند 25 مليون يورو".

براندت كان هدفًا لأكثر من نادٍ، حيث رغب وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان في التعاقد معه.


ويُعد براندت هو الصفقة الصيفية الثالثة لدورتموند، حيث تعاقد النادي بالأمس مع نيكو شولز قادمًا من هوفنهايم، وثورجان هازارد من بوروسيا مونشجلادباخ.

يُذكر أنّ براندت قد شارك 43 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وأحراز 10 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. دورتموند يعلن ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا