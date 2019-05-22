رسمياً.. دورتموند يعلن ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي

2019-05-22 | 19:26
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند، تعاقده رسمياً مع اللاعب جوليان براندت، جناح فريق باير ليفركوزن في سوق الانتقالات الصيفي.
وبحسب بيان النادي ذو الأصفر والأسود، فإن "صاحب الـ23 عامًا قد وقع على عقدًا مدته 5 سنوات، حتى 30 حزيران 2024".
وقال براندت: "أنا متحمس للغاية ومتفائل، أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني للانتقال لدورتموند هو خسارة اللقب في الجولات الأخيرة، هذا يعني أنّ هناك مجال للتحسّن وأنا متحمس للغاية، ومتفائل بإمكانية تطوري".
ولم يكشف بيان وصيف البوندزليجا عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أوضحت أنّ "براندت كلف خزائن دورتموند 25 مليون يورو".
براندت كان هدفًا لأكثر من نادٍ، حيث رغب ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان في التعاقد معه.
ويُعد براندت هو الصفقة الصيفية الثالثة لدورتموند، حيث تعاقد النادي بالأمس مع نيكو شولز قادمًا من هوفنهايم، وثورجان هازارد من بوروسيا مونشجلادباخ.
يُذكر أنّ براندت قد شارك 43 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وأحراز 10 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة.
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