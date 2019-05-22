الدفاع المدني يعلن احتراق 163 دونماً وانقاذ 970 أخرى في محافظات عدة

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "حريقاً بمساحة 5 دونم اندلع في قرية غيدة بقضاء داقوق في محافظة كركوك"، مبيناً أنه "تم اخماد الحادث وبدون خسائر بشرية".

وأضافت أنه "في محافظة ديالى ناحية جلولاء، احترق 50 دونماً من الحنطة من أصل 500 دونم والحادث تحت السيطرة".



وأشارت المديرية، إلى أنه "في محافظة ديالى قضاء خانقين منطقة بابا محمود، احترقت خمسة دوانم، من أصل 70 دونماً والحادث تحت السيطرة".

وأوضحت، أنه "في محافظة واسط ناحية جصان احترق 60 دونماً من الحنطة و40 دونماً من الشعير من اصل 400 دونماً وتم اخماد الحادث".

وأكدت المديرية، أن "ثلاثة دوانم من محصول الشعير احترقت في محافظة واسط قضاء بدرة، فيما احترق ٤٠ دونماً من الشعير، في ثالث حادث بمحافظة ديالى".