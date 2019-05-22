الداخلية تعلن اعتقال متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في بابل

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "‫مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة".



وأضاف أن الاعتقال "تم بعد ورود معلومات من خلال مشتكي تم استغفاله وبيع هذه العملة المزيفة له حيث تم استدراجهما والقبض عليهما في منطقة جامعة بابل التاجية وبالجرم المشهود"، مشيراً الى "ضبط بحوزتهما مبلغ 88 ورقة فئه 100 دولار أمريكي مزيفة".



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