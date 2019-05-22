



وقال مراسل الخليج 365، إنه تم البدء بإعادة إعمار الجسر الثالث والمباشرة بأعمال تكسير ورفع أنقاض الفضاء الأول من الجانب الأيسر والفضاء السادس من الجانب الأيمن بإشراف خلية الأزمة التي تسنمت المهام التنفيذية من قبل رئاسة الوزراء بعد إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. البدء بإعادة إعمار الجسر الثالث في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.