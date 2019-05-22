الانضباط تبدأ التحقيق باحداث مباراة القوة الجوية والحدود

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2019-05-22 | 17:32
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بدأت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، التحقيق باحداث مباراة القوة الجوية امام الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.
وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "لجنة الانضباط تقرر استدعاء الحكم محمد صادق ولاعب فريق القوة الجوية ابراهيم بايش ورئيس رابطة نادي القوة الجوية ضياء سمير، الساعة الثانية عشر من يوم الثلاثاء المقبل".
وكان مدرب الحدود عادل نعمة، قدا كشف بان لاعبا لقوة الجوية ابراهيم بايش تجاوز على حكم المباراة بكلام غير لائق، فيما التقطت عدسات الكاميرا، رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية ضياء سمير وهو يوجه الكلام لحكم المباراة بعد انتهاء الشوط الاول.
يذكر ان المباراة انتهت بفوز القوة الجوية في الوقت القاتل بهدفين لهدف.
وكان مدرب الحدود عادل نعمة، قدا كشف بان لاعبا لقوة الجوية ابراهيم بايش تجاوز على حكم المباراة بكلام غير لائق، فيما التقطت عدسات الكاميرا، رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية ضياء سمير وهو يوجه الكلام لحكم المباراة بعد انتهاء الشوط الاول.
يذكر ان المباراة انتهت بفوز القوة الجوية في الوقت القاتل بهدفين لهدف.
المحرر: محمد خليل
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