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امانة بغداد يلدغ نفط ميسان في الوقت القاتل

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واستطاع اللاعب مهيمن سليم، التوقيع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93 من عمر المواجهة، ليعيد فريقه الى سكة الانتصارات مجدداً بعد خسارته في الجولتين الماضيتين.

الفوز رفع من رصيد امانة بغداد الى النقطة 36 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 40 في المركز الخامس.


وفي مباراة اخرى، خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مواجهة الديوانية واربيل والتي اقيم تعلى ملعب الديوانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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