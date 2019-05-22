امانة بغداد يلدغ نفط ميسان في الوقت القاتل

واستطاع اللاعب مهيمن سليم، التوقيع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93 من عمر المواجهة، ليعيد فريقه الى سكة الانتصارات مجدداً بعد خسارته في الجولتين الماضيتين.

الفوز رفع من رصيد امانة بغداد الى النقطة 36 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 40 في المركز الخامس.



وفي مباراة اخرى، خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مواجهة الديوانية واربيل والتي اقيم تعلى ملعب الديوانية.