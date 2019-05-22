مصدر: اطلس التركية توقف تنفيذ رحلات الخطوط العراقية الى اوروبا لتعرضها للابتزاز

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شركة اطلس التركية قامت بايقاف تنفيذ رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية الى أوروبا وذلك لتعرض الشركة لابتزاز مباشر من قبل مديرها العام لأغراض نسب وكمشونات من خلال سماسرة المدير العام".وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مدير عام الخطوط يقوم بتأخير تسديد مستحقات الشركات المتعاقدة مع الخطوط ولا يقوم بدفع المستحقات".

ولفت المصدر الى أن "عدداً من الشركات اكدت عدم إمكانية دفع رشاوي لكونها ملتزمة مع شركة الخطوط بعقود معدة وفق القوانين العالمية مما سوف يؤدي الى تعرض شركة الخطوط الى حظر جديد في حال استمرار المدير العام عدم دفع مستحقات الشركات"، مشدداً بالقول "هذا ما أكدته شركة اطلس بانه سوف يتم إيقاف تنفيذ الرحلات الى أوربا في حالة عدم تسديد جميع المستحقات بموعد اقصاه يوم الخميس المصادف ٢٣/٥/٢٠١٩".

