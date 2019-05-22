أمين عام مجلس الوزراء لـ'يونامي': العراق يطمح لمزيد من الدعم الأممي

وذكر مكتب الغزي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أمين عام مجلس الوزراء استقبل، اليوم، رويداس وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المُشترَك، وتوطيد أطر التنسيق في المجالات التي تدعم العراق في المرحلة الحالية، سيما المناطق التي عانت الدمار والخراب جراء الارهاب".وأكد الغزي خلال اللقاء، أن "العراق يطمح لمزيد من الدعم الأممي ومنها المنظمات الواقعة تحت مظلة الأمم المتحدة، لتحقيق مساعيه في تحديث بعض البرامج والخطط ذات الأولوية، تماشياً مع المرحلة الجديدة، مرحلة الاستقرار وإعادة الاعمار"، مشيداً بـ "البرامج والخطط الإنسانية التي نفذتها ( يونامي ) في المناطق المتضررة من داعش ، وبقية انحاء البلاد".

من جانبها، شددت رويداس على التزام الأمم المتحدة في دعم الحكومة العراقية ووفق الأولويات التي تحددها، مشددة أن لدى يونامي برامجاً وخططاً مستقبلية كلها تنصب لمصلحة وخدمة العراق في مرحلة (التعافي).

