عبد المهدي يلتقي أمير وولي عهد الكويت

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح".
وكان عبد المهدي قد غادر، ظهر اليوم، إلى دولة الكويت لبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين.
وكان عبد المهدي قد غادر، ظهر اليوم، إلى دولة الكويت لبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين.
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