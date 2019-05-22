



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من الذين شملهم التبليغ النواب علي الصجري وعالية نصيف وكاظم الصيادي والنائب السابق مشعان الجبوري واخرين"، مشيراً الى ان "هناك كتبا اخرى في قادم الايام".

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ارسل مجموعة من الكتب الى عدد من الشخصيات النيابية او السياسية والذين اشاروا في اوقات سابقة ببيانات على حالات فساد في عدد من الجهات او الشخصيات المختلفة وطلب منهم تقديم معلوماتهم خلال فترة 14 يوما".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من الذين شملهم التبليغ النواب علي الصجري وعالية نصيف وكاظم الصيادي والنائب السابق مشعان الجبوري واخرين"، مشيراً الى ان "هناك كتبا اخرى في قادم الايام".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: مجلس مكافحة الفساد أبلغ شخصيات بينهم نواب بتقديم معلوماتهم عن الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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