وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار مجلس الوزراء بسحب اليد عن الموظفين ممن عليهم دعاوى لدى النزاهة هو قرار مهم وخطوة شجاعة باتجاه محاربة الفساد وتجفيف منابعه"، مبينا ان "تواجد الفاسدين في مناصب الدولة هو وسيلة تساعدهم على تحقيق ما يريدون من عمليات سرقة ونهب للمال العام".
وأضاف الموسوي، أن "القرار ينبغي توسيع مجالات تطبيقه من قبل الجهات الرقابية المختصة ومجلس الوزراء لجميع المستويات، وأن لايقتصر فقط على التنفيذيين"، لافتا الى ان "هناك مشاكل كبيرة تمر بها المحافظات نتيجة الفساد، وعلى هيئة النزاهة والقضاء تفعيل مذكرات القبض الموجودة لديها على فاسدين ما زالوا يمارسون اعمالهم وبعضهم اعضاء في البرامان ومجالس محافظات والمجالس البلدية".
وأضاف الموسوي، أن "القرار ينبغي توسيع مجالات تطبيقه من قبل الجهات الرقابية المختصة ومجلس الوزراء لجميع المستويات، وأن لايقتصر فقط على التنفيذيين"، لافتا الى ان "هناك مشاكل كبيرة تمر بها المحافظات نتيجة الفساد، وعلى هيئة النزاهة والقضاء تفعيل مذكرات القبض الموجودة لديها على فاسدين ما زالوا يمارسون اعمالهم وبعضهم اعضاء في البرامان ومجالس محافظات والمجالس البلدية".
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 21 ايار الحالي، سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لتوسيع قرار سحب يد من عليهم فساد ليشمل جهات تشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.