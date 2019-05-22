نائب يدعو لتوسيع قرار سحب يد من عليهم فساد ليشمل جهات تشريعية

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار مجلس الوزراء بسحب اليد عن الموظفين ممن عليهم دعاوى لدى النزاهة هو قرار مهم وخطوة شجاعة باتجاه محاربة الفساد وتجفيف منابعه"، مبينا ان "تواجد الفاسدين في مناصب الدولة هو وسيلة تساعدهم على تحقيق ما يريدون من عمليات سرقة ونهب للمال العام".وأضاف الموسوي، أن "القرار ينبغي توسيع مجالات تطبيقه من قبل الجهات الرقابية المختصة ومجلس الوزراء لجميع المستويات، وأن لايقتصر فقط على التنفيذيين"، لافتا الى ان "هناك مشاكل كبيرة تمر بها المحافظات نتيجة الفساد، وعلى هيئة النزاهة والقضاء تفعيل مذكرات القبض الموجودة لديها على فاسدين ما زالوا يمارسون اعمالهم وبعضهم اعضاء في البرامان ومجالس محافظات والمجالس البلدية".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 21 ايار الحالي، سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.