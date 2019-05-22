وكالة إيرانية: الحلبوسي يزور طهران قریباً

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن قناة "العالم" إنه "كان من المقرر ان يتوجه الحلبوسي على رأس وفد رفيع الى طهران مساء اليوم الاربعاء، الا ان الزيارة أرجئت الى وقت آخر، على ان يزور الحلبوسي ايران قريباً".



وأضافت أنه "من المقرر ان يلتقي الحلبوسي في زيارته الى طهران نظيره الايراني رئيس مجلس الشورى الاسلامی علي لاريجاني ومسؤولين ايرانيين اخرین".

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