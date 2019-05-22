نائب يكشف سبب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم

وقال الغزي في حديث لـ السومرية نيو، إن "عدم اكتمال النصاب جاء احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية بتغير الأعضاء". وأضاف الغزي، أن اجراء المحكمة الاتحادية "يودي الى عدم استقرار السلطة التشريعية". يشار الى أن مجلس النواب أجل عقد جلسته المقرر عقدها، اليوم الاربعاء، الى الغد.

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