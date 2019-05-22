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عبد المهدي يغادر بغداد متوجها الى الكويت

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وقال المكتب في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يغادر بغداد متوجها الى دولة الكويت".

وكان عبد المهدي اعلن، امس الثلاثاء، أنه سيزور الكويت اليوم لمناقشة القضايا المشتركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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