عبد المهدي يغادر بغداد متوجها الى الكويت

وقال المكتب في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يغادر بغداد متوجها الى دولة الكويت".

وكان عبد المهدي اعلن، امس الثلاثاء، أنه سيزور الكويت اليوم لمناقشة القضايا المشتركة.

