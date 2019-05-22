مجلس النواب يؤجل عقد جلسته الى يوم غد

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر تأجيل عقد جلسته الى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر، لعدم اكتمال النصاب".
وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية اليوم الاربعاء، بعد ان رفع جلسته امس الى اليوم.
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