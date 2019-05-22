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مجلس النواب يؤجل عقد جلسته الى يوم غد

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وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر تأجيل عقد جلسته الى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر، لعدم اكتمال النصاب".

وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية اليوم الاربعاء، بعد ان رفع جلسته امس الى اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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