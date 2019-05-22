وقال هود في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضرته الخليج 365، إن "لا يوجد اي زيادة عسكرية الآن في العراق ونحن نحارب الان داعش واذا ما طلب منا رئس الوزراء ذلك سنستجيب له"، مؤكدا بالقول "نحن نثمن القوات الامنية العراقية في تأمين امننا هنا".



وأضاف هود، أن "العراق تم اعفاءه من العقوبات بشأن استيراد الوقود من ايران، ومن شراء الطاقة من ايران، ولكننا نحن ندعم العراق للخصول استقلالية للطاقة لانه غني بالموارد الطبيعية، والرئيس العراقي يؤكد على ذلك، وهناك الآن مباحثات جارية مع الشركات للاميركية في مجال الطاقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر القائم بالأعمال الأميركي: لا توجد أي زيادة لقواتنا في العراق بالوقت الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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