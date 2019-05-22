لجنة التعليم العالي النيابية تنتخب حسن المسعودي نائباً لرئيسها

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة التعليم العالي النيابية انتخبت النائب حسن المسعودي نائباً لرئيس اللجنة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللجنة انتخبت النائب طه حمد أمين مقرراً لها".



جدير بالذكر أن أغلب اللجان البرلمان الدائمة في البرلمان حسمت رئاساتها، فيما لم تُحسم رئاسات بعض اللجان لعدم الوصول إلى توافقات بشأنها.