اخبار العالم / اخبار العراق

العلاقات الخارجية تنتخب شيركو محمد رئيسا لها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة العلاقات الخارجية النيابية انتخبت شيركو محمد رئيسا لها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللجنة انتخبت النائب ظافر ناظم سلمان نائباً لرئيسها والنائب إقبال عبد الحسين مقرراً".


جدير بالذكر أن أغلب اللجان البرلمانية حسمت رئاساتها، فيما لم تُحسم رئاسات بعض اللجان لعدم الوصول إلى توافقات بشأنها.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العلاقات الخارجية تنتخب شيركو محمد رئيسا لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا