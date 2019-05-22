العلاقات الخارجية تنتخب شيركو محمد رئيسا لها

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة العلاقات الخارجية النيابية انتخبت شيركو محمد رئيسا لها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللجنة انتخبت النائب ظافر ناظم سلمان نائباً لرئيسها والنائب إقبال عبد الحسين مقرراً".



جدير بالذكر أن أغلب اللجان البرلمانية حسمت رئاساتها، فيما لم تُحسم رئاسات بعض اللجان لعدم الوصول إلى توافقات بشأنها.