وأضاف، أن "جميع اللجان الحكومية السابقة التي تشكلت للتحقيق والتي منها اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء السابق ولجنة هيئة النزاهة لم تخرج بنتائج حقيقة تكشف خيوط الفساد في القضية فضلا عن ماقام به جهاز الإدعاء العام"، معتبراً أن "قرار التسوية مع شركة اوفشور، يغفل جانب مكافحة الفساد لاسيما وان شخصيات مهمة ذكرت في تقرير اونا اويل مازالت تزوال اعمالها في وزارة النفط".
ودعا المحمداوي رئاسة مجلس النواب، إلى "اعتماد توصيات اللجنة البرلمانية للتحقيق في هذه القضية والتي عملت في الدورة البرلمانية السابقة ووصلت إلى توصيات يمكن اعتمادها في كشف التلاعب الكبيرة في أموال العراقيين".
وتابع، أن "بعض الدول حاكمت أشخاصاً وشركات بتهم تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين كبار للحصول على عقد لصالح شركة لايتون اوفشور الأسترالية، فيما إلى الان لم يتم محاكمة الجهات المتورطة أو مثولهم أمام القضاء العراقي، فيما أن المتضرر الرئيسي من هذه القضية هو العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: قرار تسوية عقد شركة اوفشور لا يعفي المتورطين في فضيحة اونا اويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.