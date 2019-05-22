الحلبوسي والعامري يبحثان حسم الوزارات الشاغرة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات السياسية والإقليمية في البلاد".



واضاف انه "تم بحث ملف إكمال الكابينة الحكومية، وضرورة تكثيف الحوارت بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات الشاغرة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز مؤسساتها"، مؤكدا "على ضرورة توحيد الرؤى بين جميع القوى السياسية إزاء القضايا المهمة، ودعم مجلس النواب والنهوض بدوره في الجانبين التشريعي والرقابي؛ لتقويم الأداء التنفيذي ومكافحة الفساد".



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