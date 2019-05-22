اليوم.. أربع مباريات في الدوري الممتاز

وعلى ملعب بغداد، يستضيف أصحاب الأرض فريق نفط ميسان، فيما يحل أربيل ضيفاً على الديوانية المتوهج في المباراة التي يحتضنها ملعب الديوانية "الإدارة المحلية".

وتتجه جماهير الأنيق مساءً إلى ملعب الشعب الدولي، الذي سيستضيف مباراة الطلبة والبحري، فيما سيكون ملعب النجف الأولمبي مسرحاً لمواجهة نفط الوسط والنفط تحت الأضواء الكاشفة.



يذكر أن مباريات الجولة انطلقت أمس الأول، حيث تعادل الميناء مع الصناعات الكهربائية 2-2، فيما شهد يوم أمس إقامة مباراتين، إذ تعادل النجف مع الكهرباء 1-1، وتعادل نفط الجنوب مع الكرخ من دون أهداف.