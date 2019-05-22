وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على مسافر عراقي صادرة بحقه مذكرة قبض في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة".

وأضافت، أن "ذلك جاء بالاستناد إلى كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي ومذكرة إلقاء القبض وفق أحكام المادة (299) من قانون العقوبات الصادرة من محكمة استئناف البصرة".



وتابعت، أنه "تمت إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة منفذ الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".