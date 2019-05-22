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غوارديولا يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس

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2019-05-22 | 12:01

غوارديولا يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس

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تسببت شبكة "راديو سبورتيفا"، في إثارة التكهنات حول مستقبل مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا.
وذكرت الشبكة العالمية، أن "غوارديولا توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي يوفنتوس من أجل تدريب الفريق الإيطالي بدءاً من الموسم المقبل".

وبينت أن "هناك اتفاقاً نهائياً بين مسؤولي اليوفي وغوارديولا حول انتقال الأخير إلى صفوف الفريق"، مشيرة إلى أن عقد "غوارديولا في يوفنتوس سيكون سارياً لمدة أربع سنوات".


وكانت السيدة العجوز قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن المدرب ماسيمليانو أليغري سيغادر تورينو نهاية الموسم الحالي.

ومنذ ذلك الوقت ارتبط أكثر من مدرب بإمكانية تدريب يوفنتوس مثل غوارديولا ومدرب يورغن كلوب ومدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أخرى أن إدارة مانشستر سيتي تنوي منح غوارديولا عقداً جديداً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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