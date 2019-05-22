غوارديولا يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس

2019-05-22 | 12:01
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وبينت أن "هناك اتفاقاً نهائياً بين مسؤولي اليوفي وغوارديولا حول انتقال الأخير إلى صفوف الفريق"، مشيرة إلى أن عقد "غوارديولا في يوفنتوس سيكون سارياً لمدة أربع سنوات".
وكانت السيدة العجوز قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن المدرب ماسيمليانو أليغري سيغادر تورينو نهاية الموسم الحالي.
ومنذ ذلك الوقت ارتبط أكثر من مدرب بإمكانية تدريب يوفنتوس مثل غوارديولا ومدرب ليفربول يورغن كلوب ومدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو.
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أخرى أن إدارة مانشستر سيتي تنوي منح غوارديولا عقداً جديداً.
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