برشلونة يقدم أولى عروضه لنجم سيلتا فيغو

ويسعى النادي الكتالوني إلى تعزيز خط الهجوم لتوفير المزيد من الدعم لمهاجمه لويس سواريز.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "غوميز تمكن من جذب انتباه برشلونة بعد تألقه خلال موسم 2018/2019".



وأشارت إلى أن "إدارة بطل الدوري الإسباني قدمت عرضًا أولياً لنقل غوميز إلى الكامب نو مقابل 25 مليون يورو".

وأوضحت أن "سيلتا فيغو رفض ذلك العرض على الفور حيث يرغب في الحصول على ما لا يقل عن 40 مليون يورو، رغم أن عقد غوميز يتضمن شرطًا جزائياً بقيمة 50 مليون يورو".

ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي لغوميز في سيلتا فيغو في عام 2022.