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برشلونة يقدم أولى عروضه لنجم سيلتا فيغو

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2019-05-22 | 11:57

برشلونة يقدم أولى عروضه لنجم سيلتا فيغو

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي قدم عرضًا أولياً للحصول على خدمات لاعب فريق سيلتا فيغو ماكسي غوميز خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
ويسعى النادي الكتالوني إلى تعزيز خط الهجوم لتوفير المزيد من الدعم لمهاجمه لويس سواريز.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "غوميز تمكن من جذب انتباه برشلونة بعد تألقه خلال موسم 2018/2019".


وأشارت إلى أن "إدارة بطل قدمت عرضًا أولياً لنقل غوميز إلى الكامب نو مقابل 25 مليون يورو".

وأوضحت أن "سيلتا فيغو رفض ذلك العرض على الفور حيث يرغب في الحصول على ما لا يقل عن 40 مليون يورو، رغم أن عقد غوميز يتضمن شرطًا جزائياً بقيمة 50 مليون يورو".

ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي لغوميز في سيلتا فيغو في عام 2022.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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