مركز قانوني يدعو البرلمان الى قرار مشابه لسحب يد الموظف المحال للمحاكم

واضاف "بموجب هذا القرار سيتم سحب يد مئات الموظفين، مما سيُعجّل من إنهاء القضايا المحالة إلى النزاهة أو المحاكم المختصة بعد أن عُطلّت لفتراتٍ طويلة".
وتابع "نتمنى أن يُصدر مجلس النواب قراراً مشابهاً إن كان جاداً في سلوك نهج الإصلاح وبذلك سنُقدِّم مؤسسة تشريعية لا يشوبها أيّ إتهام".
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 21 ايار الحالي ، سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.
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