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ميسي يتسبب بخلاف بين مبابي ومدربه

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2019-05-22 | 11:49

ميسي يتسبب بخلاف بين مبابي ومدربه

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كشفت إحدى الصحف الإسبانية أن نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي يشعر بحالة من الغضب تجاه المدرب توماس توخيل.
اللاعب الفرنسي الشاب بدا في حالة غضب خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في الكرة الفرنسية منذ يومين وتسبب في إثارة التكهنات حول مستقبله، مما دفع إدارة بطل الدوري الفرنسي إلى إصدار بيان رسمي لحسم مستقبل مبابي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "مبابي غاضب من توخيل بسبب سباق المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2018/2019".

وأفادت أن "مبابي يلوم توخيل على ابتعاده عن البرغوث الأرجنتيني بسبب قيام المدرب باستبعاده أمام ستراسبورج ونانت في الدوري الفرنسي في شهر نيسان الماضي".

وأشارت إلى أن "لاعب موناكو السابق يرى أن ذلك الأمر كلفه فرصة التغلب على في سباق المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي".


ويتصدر نجم ليونيل ميسي حاليًا قائمة الهدافين بـ36 هدفًا، ويليه مبابي بـ32 هدفًا.

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