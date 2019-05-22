ميسي يتسبب بخلاف بين مبابي ومدربه

اللاعب الفرنسي الشاب بدا في حالة غضب خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في الكرة الفرنسية منذ يومين وتسبب في إثارة التكهنات حول مستقبله، مما دفع إدارة بطل الدوري الفرنسي إلى إصدار بيان رسمي لحسم مستقبل مبابي.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "مبابي غاضب من توخيل بسبب سباق المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2018/2019".

وأفادت أن "مبابي يلوم توخيل على ابتعاده عن البرغوث الأرجنتيني بسبب قيام المدرب باستبعاده أمام ستراسبورج ونانت في الدوري الفرنسي في شهر نيسان الماضي".

وأشارت إلى أن "لاعب موناكو السابق يرى أن ذلك الأمر كلفه فرصة التغلب على ميسي في سباق المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي".

