تركيا: داعش يهيئ 36 انتحاريا لشن هجمات في 14دولة عبر العراق

ونشرت صحيفة "زمان" التركية، وثيقة تتضمن خطابا حمل توقيع أحد قيادات التنظيم الإرهابي، ويدعى "أبو حمزة"، والذي أصدر التعليمات إلى المدعو "أبو مالك" بإعداد 36 انتحاريا.

كما ورد في موقع "سامايولو" الإخباري التركي، أن "التعليمات تلك تم إرسالها إلى مسؤول تدريب العناصر الانتحارية في التنظيم عبر مسؤول العلاقات الخارجية، أبو حمزة".



ويقول الموقع إنه "من خلال الوثيقة أصدر أبو حمزة تعليماته إلى أبو مالك، مسؤول فرقة التفخيخ بالتنظيم، بإعداد 36 انتحاريا في أقل فترة ممكنة".

وبحسب الموقع التركي فقد تبين أنه سيتم إرسال العناصر الانتحارية إلى 14 دولة مختلفة عبر العراق، حيث تضمنت هذه الدول ليبيا والجزائر وتركيا وعدد من الدول الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي.

واعتقلت قوات الأمن التركية، في وقت سابق أمس الثلاثاء، اعتقال 10 أجانب، للاشتباه في صلتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي في ولاية قيصري وسط البلاد.

وقالت وكالة الأناضول، إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن قيصري، شنّت حملات مداهمة متزامنة في عدة أماكن بالمدينة، بهدف توقيف أفراد مشتبه بانتمائهم للتنظيم.