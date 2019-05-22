الكشف عن تداعيات احتجاز محافظ كركوك السابق في بيروت

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله ان ""اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان لاستلام كريم الذي احتجز أمس في مطار بيروت"، مبينا ان "هناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي".وأضاف أن "الإنتربول أبلغ سلطات كردستان بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من الحكومة الاتحادية وليس من كردستان"، مشيرا الى ان "عملية تسليمه لن تكون لأربيل".

وأشار إلى "وجود اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان من أجل إطلاق سراحه"، موضحا أن "كريم موقف في منطقة بدارو".