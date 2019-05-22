الشرطة الالمانية تداهم 11 مدينة للقبض على عصابة عراقية

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، أن "المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونيا ومنطقة وادي الرور".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية سيلفيا تشابيفيسكي، إن "العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية".

