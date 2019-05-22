نائب يطالب بتعويضات على خلفية قصف اسرائيلي 'وثيقة'





وتابعت ان "ذلك تسبب بانتشار الامراض الوبائية وتضرر الصناعة العراقية وتدمير البنية التحتية"، مشيرة الى ان "من حق العراق وفقا للقانون المطالبة بالتعويض على الاضرار البشرية والمادية التي اصابت المفاعل". وجاء في الوثيقة التي حصلت الخليج 365، على نسخة منها ان "الكيان الاسرائيلي قام بتاريخ السابع من حزيران 1981 بقصف مفاعل تموز 1 النووي العراقي من قبل طائرات (اف 16) و (اف 15) الاميركية، وتسبب بتدمير المفاعل والحاق اضرار مادية ومعنوية كبيرة للشعب العراقي".وتابعت ان "ذلك تسبب بانتشار الامراض الوبائية وتضرر الصناعة العراقية وتدمير البنية التحتية"، مشيرة الى ان "من حق العراق وفقا للقانون المطالبة بالتعويض على الاضرار البشرية والمادية التي اصابت المفاعل".

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