مقتل نائب هندي و4 من أسرته بكمين مسلح

وأضاف المسؤول، أن "مهاجمين أطلقوا رصاص أسلحتهم الآلية على 5 سيارات، تقل أحدها البرلماني تيرونغ أبوه، بالقرب من الحدود مع ميانمار".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز: "لم نتأكد بعد من الجماعة المسؤولة عن الهجوم".



وأكد أن المنطقة التي نُصب فيها الكمين نائية جدا، مما يجعل التحقيق في الواقعة صعبا.