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مقتل نائب هندي و4 من أسرته بكمين مسلح

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وأضاف المسؤول، أن "مهاجمين أطلقوا رصاص أسلحتهم الآلية على 5 سيارات، تقل أحدها البرلماني تيرونغ أبوه، بالقرب من الحدود مع ميانمار".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز: "لم نتأكد بعد من الجماعة المسؤولة عن الهجوم".


وأكد أن المنطقة التي نُصب فيها الكمين نائية جدا، مما يجعل التحقيق في الواقعة صعبا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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