



وفيما يلي الأوراق النقدية الملغاة للأعوام من 1979-1986 والتي يتم بيعها للهواة وبأسعار تترواح بين 2 دولار إلى 15 دولاراً وحسب الفئة النقدية لكل واحدة والتي ضمت ربع دينار والنصف دينار والدينار و5 دنانير و10 دنانير و25 دينار.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. المركزي يبيع الأوراق النقدية الملغاة التي تحمل إصدار 1979-1986 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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