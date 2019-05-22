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مصدر: لا صحة بوجود انفجارات قرب الكاظمية وما حدث انفجار مخلفات للاصباغ

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الاخبار التي تم تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود انفجارات نتيجة صواريخ في محيط الكاظمية عارية عن الصحة".

واضاف ان "ما حدث هو انفجار علب اصباغ داخل معمل ضمن منطقة الحرية، دون اي اصابات تذكر"، مشيرا الى ان "اعمدة الدخان بدأت تتصاعد في محيط الكاظمية والدولعي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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