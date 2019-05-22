مصدر: لا صحة بوجود انفجارات قرب الكاظمية وما حدث انفجار مخلفات للاصباغ

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الاخبار التي تم تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود انفجارات نتيجة صواريخ في محيط الكاظمية عارية عن الصحة".

واضاف ان "ما حدث هو انفجار علب اصباغ داخل معمل ضمن منطقة الحرية، دون اي اصابات تذكر"، مشيرا الى ان "اعمدة الدخان بدأت تتصاعد في محيط الكاظمية والدولعي".

