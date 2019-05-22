نائب عن نينوى: السنة لا يشغلون مناصب رفيعة إلا بموافقة إيران

وقال الجبوري خلال برنامج "حق الرد" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "كل من استلم منصبا او اراد ان يحافظ على منصبه من السنة فعليه ان يكون من سنة ايران".

وأضاف أن "السنة لا يستطيعون سابقاً أو حالياً او مستقبلاً شغل مناصب رفيعة في الدولة إلا بموافقة إيران".



وأوضح النائب عن محافظ نينوى، أن "إيران تستطيع التأثير على السنة والشيعة وحتى على الأكراد"، مبيناً أن " كل من وصل الى المواقع الرفيعة من السنة يعتبرون سنة ايران".

وأشار الجبوري، إلى ان "اسامة النجيفي افضل زعيم سياسي بالنسبة للسنة ويستحق اكثر من فرصة في إدارة مجلس النواب"، موضحا ان "حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضعيفةن والوزراء ضعفاء".

