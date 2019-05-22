الجبوري: الحلبوسي أول من فصل أبو مازن والخنجر من تحالف المحور الوطني

وأضاف ان "الحلبوسي قال بانه لن يأتِ بوزير من محافظة الانبار والتصويت عليه داخل البرلمان، وما حصل جاء بثلاثة وزراء هم التخطيط والتجارة والشباب من الانبار، فيما لم تحظى الموصل بوزير واحد".
وأوضح الجبوري، أن رئيس البرلمان أول من فصل أبو مازن والخنجر من تحالف المحور الوطني"، مشيراً إلى ان "الإشكال الذي حصل في محافظة نينوى كشف الخلاف الموجود مسبقاً بين القيادات السنية".
وأكد أنه "كان يفترض بالحلبوسي ان يكون رئيساً للبرلمان وعدم الانشغال بالتحالفات السياسية"، مشدداً على أن "أداء الحلبوسي لا يزال ضعيفاً في إدارة البرلمان".
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