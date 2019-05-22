انباء عن احتجاز محافظ كركوك السابق في مطار بيروت ومكتبه ينفي

وذكرت الانباء ان "الانتربول الدولي احتجز في مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم"، مبينة ان "هناك معلومات عن سحب جواز كريم".
فيما نفى مكتب نجم الدين كريم "تلك الانباء"، مشيرا الى ان "الاخير سافر خارج العراق يوم الإثنين الماضي لزيارة عائلته في النمسا".
واكد المكتب ان "مايتم تداوله في وسائل الإعلام عار عن الصحة"، مشيرا الى ان "كريم لم يتواجد مطلقا في بيروت".
فيما نفى مكتب نجم الدين كريم "تلك الانباء"، مشيرا الى ان "الاخير سافر خارج العراق يوم الإثنين الماضي لزيارة عائلته في النمسا".
واكد المكتب ان "مايتم تداوله في وسائل الإعلام عار عن الصحة"، مشيرا الى ان "كريم لم يتواجد مطلقا في بيروت".
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