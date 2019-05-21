الزوراء يُلحق خماسية جديدة بالوصل في ختام مشاركته بدوري الابطال

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2019-05-21 | 21:49
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جدد فريق الزوراء، فوزه على الوصل الاماراتي بتغلبه عليه 5-1 في المباراة التي اقيمت على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن لقاءات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.
الوصل افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسن محمد في الدقيقة الخامسة، ليعاقبه فريق النوارس بخماسية توالى على تسجيلها كل من علاء عباس هدفين في الدقيقتين 22 و46 واحمد فاضل هدف في الدقيقة 39 واحمد جلال في الدقيقة 51 ومهند عبد الرحيم في الدقيقة 59.
الفوز رفع رصيد النوارس الى النقطة الثامنة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الوصل عند النقطة الثالثة في ذيل الترتيب.
يذكر ان الفريقين، ودعا رسمياً دوري ابطال آسيا بعدما حسم ذوب آهن الايراني والنصر السعودي التأهل للدوري المقبل.
الفوز رفع رصيد النوارس الى النقطة الثامنة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الوصل عند النقطة الثالثة في ذيل الترتيب.
وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الزوراء على الوصل بخماسية دون رد.
يذكر ان الفريقين، ودعا رسمياً دوري ابطال آسيا بعدما حسم ذوب آهن الايراني والنصر السعودي التأهل للدوري المقبل.
المحرر: محمد خليل
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