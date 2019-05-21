اخبار العالم / اخبار العراق

مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "مسلحين مجهولين أقدموا, اليوم, على سرقة مبالغ ومصوغات ذهبية كانت داخل منزل خالي من ساكنيه ضمن منطقة سبع قصور بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث".


يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا