مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "مسلحين مجهولين أقدموا, اليوم, على سرقة مبالغ ومصوغات ذهبية كانت داخل منزل خالي من ساكنيه ضمن منطقة سبع قصور بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.