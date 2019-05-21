السماح للمركبات بالخروج من ساحة الفارس باتجاه شارع الزيتون اعتباراً من الخميس

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "سيسمح للعجلات بالتنقل ضمن توقيتات فتح المنطقة الخضراء بالخروج من ساحة الفارس العربي باتجاه شارع الزيتون اعتبارا من بعد يوم الخميس بعد رفع كافة التجاوزات التي كانت متواجدة على نفق الزيتون واقواس ساحة اكيتو للاحتفالات".



وامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 31 اذار 2019، بفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 24 ساعة خلال ايام العطل والجمعة.

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