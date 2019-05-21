الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب في بقايا محصول الحنطة بقضاء الخالص





وأضاف البيان أنه "تمت عملية الاخماد بسرعة ومهنية عاليتين مما حال دون توسع النيران إلى حقول الدواجن ومحصول الحنطة". وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الإطفاء التابعة لمركز دفاع مدني الخالص وبامرة النقيب مثنى راضي مساعد ضابط المركز تخمد حادث حريق نشب في بقايا محصول الحنطة مجاور لحقول دواجن ومحصول حنطة لم يتم حصاده بعد في قضاء الخالص / قرية جيزاني الجول".وأضاف البيان أنه "تمت عملية الاخماد بسرعة ومهنية عاليتين مما حال دون توسع النيران إلى حقول الدواجن ومحصول الحنطة". وشهدت محافظات عدة خلال الايام الماضية حدوث حرائق طالت مساحات شاسعة من الاراضي المزروعة بالحنطة.



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