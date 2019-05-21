ضربة لـ'إنستغرام'.. معلومات 50 مليون مستخدم 'على الملأ'

وتشمل هذه القائمة المخزنة على خدمة "أمازون" وجرى تركها دون كلمة مرور، بيانات شخصية مثل أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني.
وقام الخبير الرقمي أنوراغ سن، إنه أرسل تنبيها إلى منصة "إنستغرام" حتى تجد حلا للقائمة الطويلة التي تضم أرقام المشاهير، لا سيما أنه المؤثرين قد يتعرضون لإزعاج كبير إذا أصبحت معلوماتهم في متناول الجميع.
وأوضح الخبير أن شركة رقمية تتخذ من الهند مقرا لها، هي التي تملك قائمة البيانات، وحينما انكشف الأمر، سارعت إلى حجبها، ولم تدل بأي تصريح.
وتشرف الشركة التي تحمل اسم "تشارتبوكس" على دفع المال للمؤثرين في المنصة الاجتماعية، مقابل الإعلانات التي يقومون بترويجها.
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