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البنتاغون: أوقفنا احتمال الهجمات الإيرانية على قواتنا

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وقال شاناهان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في البنتاغون: "أعتقد أن خطواتنا كانت مدروسة للغاية وأوقفنا احتمال الهجمات على الأمريكيين، وهذا الأمر يحمل أهمية بالغة".

ولم يذكر شاناهان أي معلومات إضافية حول هذا الشأن، إلا أنه أوضح قائلا: "يمكنني القول إننا في المرحلة التي لا يزال مستوى التهديد فيها عاليا، وتكمن مهمتنا في ضمان عدم حدوث أي إساءات في الحسابات من قبل الإيرانيين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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