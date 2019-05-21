البنتاغون: أوقفنا احتمال الهجمات الإيرانية على قواتنا

وقال شاناهان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في البنتاغون: "أعتقد أن خطواتنا كانت مدروسة للغاية وأوقفنا احتمال الهجمات على الأمريكيين، وهذا الأمر يحمل أهمية بالغة".

ولم يذكر شاناهان أي معلومات إضافية حول هذا الشأن، إلا أنه أوضح قائلا: "يمكنني القول إننا في المرحلة التي لا يزال مستوى التهديد فيها عاليا، وتكمن مهمتنا في ضمان عدم حدوث أي إساءات في الحسابات من قبل الإيرانيين".